Kız arkadaşının kaldığı oteli yakmaya kalktı

Bir süre önce tanıştığı kız arkadaşının kendisiyle görüşmek istememesi üzerine genç kızın kaldığı otele giden R.Ç, içeriye girmek istedi. Otel çalışanları, genç kızı korumak için R.Ç'yi içeri almadı. Öfkeden gözü dönen zanlı, elindeki bir cismi yakarak otelin giriş bölümüne attı. Daha sonra otelin karşısındaki bir panoya, "Sıkıntı sandığınızdan büyük, yok mu beni bu cehennemden kurtaracak biri" diye yazdı.