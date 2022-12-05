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Giriş Tarihi: 5.12.2022 11:46 Son Güncelleme: 5.12.2022 11:51

Kız arkadaşının kaldığı oteli yakmaya kalktı

Bursa’da R.Ç isimli zanlı, kendisiyle konuşmak istemeyen kız arkadaşının kaldığı otele geldi. Otel çalışanları, genç kızın otelde olmadığını söyleyerek R.Ç ile görüştürmedi. Bunun üzerine gözü dönen R.Ç, otelin girişine not yazarak ateşe verdi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kız arkadaşının kaldığı oteli yakmaya kalktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin girişinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hızla otele giderek alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının sebebi ise bu kadarına pes dedirtti.

Bir süre önce tanıştığı kız arkadaşının kendisiyle görüşmek istememesi üzerine genç kızın kaldığı otele giden R.Ç, içeriye girmek istedi. Otel çalışanları, genç kızı korumak için R.Ç'yi içeri almadı. Öfkeden gözü dönen zanlı, elindeki bir cismi yakarak otelin giriş bölümüne attı. Daha sonra otelin karşısındaki bir panoya, "Sıkıntı sandığınızdan büyük, yok mu beni bu cehennemden kurtaracak biri" diye yazdı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Polis ise otelden tahliye edilen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken güvenlik kameralarını incelemeye aldı. R.Ç'nin oteli ateşe verip kaçtığı anlar kameralar tarafından kayda alındı.

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Kız arkadaşının kaldığı oteli yakmaya kalktı
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