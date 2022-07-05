Haberler Yaşam Haberleri Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis cezası: Duruşma sonrası tehditler savurdu
Giriş Tarihi: 5.7.2022 16:16

Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis cezası: Duruşma sonrası tehditler savurdu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis cezası: Duruşma sonrası tehditler savurdu

Ankara'da, barışma isteğini kabul etmeyen 27 yaşındaki eski kız arkadaşı Sultan S.'yi  işe giderken önünü kesip, silahla tehdit ederek yüzüne kimyasal madde atan 31 yaşındaki Soner Bolat hakkında karar verildi. Verilen kararda sanık hakkında ‘Yaralama’ suçundan 6 yıl ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezası verildi. Karar duruşması sonrası tehditler savuran sanık, mağdur Sultan S.’yi öldürmekle tehdit etti.

Soner Bolat, 5 Ocak'ta işe giderken eski sevgilisi Sultan S.'nin yolunu kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde olab lavabo açıcıyı fırlattı. Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, ardından Bolat hakkında şikayetçi de oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soner Bolat hakkında 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için 'Konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılmasını istedi. Mahkeme, sanığın talebini kabul edip, adli kontrol tedbirini 9 Mart'ta kaldırdı. Bunun üzerine Sultan S.'nin avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek, sanığın adli kontrol tedbirini ihlal edip, müvekkilini tehdit ettiğini beyan etti. İtirazı kabul eden mahkeme, Bolat'ın tutuklanmasına karar verdi.

"İNTİHAR ETTİM"

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Soner Bolat, mağdur Sultan S. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Bolat, "Sultan'la 5 sene sevgili olduk sonra ayrıldık. Ben onun için intihar ettim kendimi astım. Ayrıldıktan sonra kendisiyle buluştuk hayaller kurduk. İçimde hep bir barışma umudu taşıdım. Kendisine de söyledim 'Yaptığın gelgitler olmuyor' dedim" İfadelerini kullandı.

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mağdur Sultan S. ise olayın yaşandığı gün Soner Bolat'ın kendisine pusu kurduğunu beyan etti. Kararını açıklayan mahkeme sanık Bolat hakkında 'Yaralama' suçundan 6 yıl ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezası verdi. Karar duruşması sonrası tehditler savuran sanık mağduru öldürmekle tehdit etti.

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Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis cezası: Duruşma sonrası tehditler savurdu
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