Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Duruşmada tepki çeken sözler: Eline mermi verdiğim doğrudur

"BU MERMİYİ KOCANA GÖSTERİRSİN"

O gün ben yolunu kesmedim, konuşmak için gittim yanına eline mermi verdiğim doğrudur ama tehdit etmedim. 'Al bu mermiyi diğer hediyelerin yanına koy kocana gösterirsin' dedim. Cinsel tacizde de bulunmadım. Olaydaki malzeme motosikletimi temizlemek için kullandığım yağ çözücüdür. Ben yüzüne fırlatmadım yere fırlattım. Şişeyi fırlatınca benim yüzüme de geldi" dedi.