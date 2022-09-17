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Giriş Tarihi: 17.9.2022 09:50

Kız arkadaşıyla otururken gasp edilmişti! Şüpheliler yakalandı

Arnavutköy'de göl kenarında kız arkadaşıyla oturan bir kişi, yanına gelen ve polis olduklarını söyleyen 3 kişi tarafından gasp edildi. Parası ve cüzdanını alan gaspçılar, polisiz yalanıyla çiftin aracını da gasbederek uzaklaştı.

DHA
Kız arkadaşıyla otururken gasp edilmişti! Şüpheliler yakalandı

Olay, 8 Eylül akşamı Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna gölü kenarında yaşandı. C.A isimli 20 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla birlikte Sazlıbosna gölü kenarına geldiler. Bulundukları araç içinde müzik dinleyip göl manzarasında sohbet eden ikilinin yanına 3 kişi geldi. "Biz polisiz" yalanıyla iki genci otomobilden indiren 3 kişi, kimliklerini kontrol eti. Daha sonra silah göstererek genç çifti korkutan 3 kişi, C.A'nın 2 bin lirasını ve otomobilinin anahtarını aldı. Genç çifti, Sazlıbosna gölü kenarında bırakarak otomobilini de gasbeden 3 şüpheli kayıplara karıştı.



Soluğu en yakın polis merkezinde alan C.A ve kız arkadaşı, gasp edildiklerini ve otomobillerinin de çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 gün boyunca gaspçıların geçiş güzergahlarındaki onlarca güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Çalınan otomobili bir site bahçesinde bularak sahibi C.A'ya teslim eden polis, titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu C.A'yı ve kız arkadaşını gasp eden 3 kişiden birisini Küçükçekmece'deki evinde yakalayarak gözaltına aldı.



C.A'yı gasp eden S.Ç isimli şüphelinin yaklaşık 2 ay önce yine Sazlıbosna Gölü kenarında arkadaşıyla dinlenen bir kişiyi daha gasbettiği tespit edildi. S.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp esnasında S.Ç.'nin yanında bulunan oğlu Y.E.Ç. ise ertesi gün saklandığı adreste yakalanarak göz altına alındı. Baba ve oğulun aynı yöntemle çok sayıda kişiyi gasp ettiği düşünülüyor. Öte yandan diğer şüphelinin yakalamak için polisin çalışması sürüyor.

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Kız arkadaşıyla otururken gasp edilmişti! Şüpheliler yakalandı
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