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Giriş Tarihi: 23.9.2022 17:22 Son Güncelleme: 23.9.2022 18:13

Kız arkadaşıyla sahilde oturan teğmeni gasp ettiler

İzmir’de sahil kenarında kız arkadaşıyla oturan teğmen T.Ö.'ye silah çekerek cep telefonu ve cüzdanını gasp eden 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Bir gün önce de başka bir kişiyi aynı şekilde gasp eden şüphelilerin emniyette çok sayıda suçtan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kız arkadaşıyla sahilde oturan teğmeni gasp ettiler

İzmir'de Karşıyaka ilçesinde sahil kenarında önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, kız arkadaşı ile sahil kenarında oturan Teğmen T.Ö.'nün yanına 4 kişi geldi. T.Ö'ye silah doğrultan 4 şüpheli, zorla cep telefonunu ve cüzdanını aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. T.Ö'nün verdiği eşgal bilgileri doğrultusunda harekete geçen polis, şüphelilerin olay yerinden taksi ile kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin Bayraklı ilçesine kaçma ihtimaline karşı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği'nde görevli polis memurları da yakalama çalışmasına katıldı. Bayraklı ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 şüpheli Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak'ta yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN SABIKALI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, T.Ö'den zorla alınan telefon bulunurken, kendilerine ait bir tabanca da takside ele geçirildi. Bayraklı polisi, teğmenin silah zoruyla telefonu ve cüzdanın gasbeden F.P. (21), B.P. (23) ve H.H.'yi (19) gözaltına alındı. Kimlik sorgularında 3 şüphelinin de çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler üzerinden çıkan T.Ö'ye ait cep telefonu teslim edilirken, cüzdanı kaçtıkları sırada attıkları öğrenildi. Konuyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, 3 şüphelinin bir gün önce de aynı şekilde başka birinin gasp ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kız arkadaşıyla sahilde oturan teğmeni gasp ettiler
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