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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Kız çocuğunu kaçırdı yakalanmamak için başka çocuğu rehin aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kız çocuğunu kaçırdı yakalanmamak için başka çocuğu rehin aldı
ADANA'DA 28 Ağustos'ta Seyhan ilçesinde 5 yaşındaki K.U. isimli kız çocuğunun kaçırıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, sokakta şüphelendiği Abdülkadir Oğuz'a (44) "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan Oğuz kaçmaya başladı. Şüpheli 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp kapıyı kilitledi. Oğuz, belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan 14 yaşındaki S.A.'yı rehin aldı. Oğuz, yaklaşık 1 saat sonra silahını bırakıp teslim oldu. Oğuz gözaltına alınırken, S.A. ifadesinde, "Çatıda otururken bir anda gelip kapıyı kilitledi. Beni rehin aldı" dedi. Emniyete götürülen şüpheli Oğuz'un, kaçırdığı kız çocuğunu kaçarken bıraktığı öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kız çocuğunu kaçırdı yakalanmamak için başka çocuğu rehin aldı
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