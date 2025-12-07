Kız çocuğunun önünü kesip darp ettiler şarkı ekleyip sosyal medyadan paylaştılar

İzmir'de akran zorbalığı yaptıkları kız çocuklarını cep telefonu ile kayda alıp bu anları da şarkı ekleyip sosyal medyadan paylaştılar. Elinde küçük tüp ve poşetle marketten evine dönen 11-12 yaşlarındaki kız çocuğunun önü yolda kesilip 3 kız ve 1 erkek çocuğu tarafından darp edildi. Saçları çekilip tekme atılarak yere düşürülen kız çocuğu 'yapmayın' diye ağlamasına rağmen darp edilmekten kurtulamadı.Masum çocuğun gözlerindeki korku ve yere düştükten sonra ağlaması görüntüyü izleyenlerin yüreğini burktu. Yine başka bir videoda aynı kız çocuğunun etrafının 5 kişi tarafından sarıldığı ve darp edildiği anlar yer aldı. Diğer paylaşılan videoda sokakta önünü kestikleri 14-15 yaşlarındaki kendilerinden büyük bir kız çocuğunun etrafını saran çocuklar saçını çekip yere düşürdüler. Bu anları da sosyal medyadan paylaşmaları kan dondurdu.