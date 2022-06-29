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Giriş Tarihi: 29.6.2022 13:49 Son Güncelleme: 29.6.2022 14:18

Haydarcan’ı öldüren iki sanığın kemik yaşı tespit edilecek

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Haydarcan’ı öldüren iki sanığın kemik yaşı tespit edilecek

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Haydarcan Kılıçdoğan’ın, sözlü tacize uğrayan 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna yardım etmek isterken öldürülmesi ile ilgili görülen davada tutuklu yargılanan 17 yaşındaki Mert T., kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, 17 yaşındaki Yunus S.'nin de hastaneden doğum kayıtları talep edildi. Sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi durumunda 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde meydana gelmişti. Kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan iki kişinin tacizine uğradıklarını iddia ederek yardım istemişti. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği iddia edilen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca tartışma çıkmış, tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklanmış, çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı. Olayın ardından tutuklanan Mert T. ile Yunus S. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ŞAKA YAPTIKLARINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S., taraf avukatları, Haydar Can Kılıçdoğan'ın ailesi ve tanıklar salonda hazır bulundu. Duruşmada heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar beyan edildi. Tanık olarak dinlenen U.E., arkadaşlarıyla AVM'ye giderken 3 kişinin konuştuğunu gördüğünü beyan ederek, "Daha sonra bunlar arasında kavga oldu. Haydar Can Kılıçdoğan yere düştü. Hemen arkadaşlarım ile birlikte olaya müdahale ettik hatta başlangıçta ben şaka yaptıklarını düşünüyordum ancak Haydar Can yere düşünce 'Böyle şaka olmaz' dedim, ben ve arkadaşlarım olaya müdahale ettik. Haydar Can'ı yerden kaldırıp tuttum. Bir süre sonra Haydar Can elimden kurtuldu, suça sürüklenen çocuklar da arkadaşlarımın elinden kurtuldu tekrar ortada buluştular. Daha sonra da suça sürüklenen çocukların kaçtığını gördüm. Haydar Can yürümek istedi yürüyemedi. Daha sonra arkadaşlarım ile birlikte biz kendisini kenara çektik, yere yatırdık, tişörtünü kaldırdığımızda vücudunda çok kan vardı" diye konuştu.

KEMİK YAŞLARI TESPİT EDİLECEK

Müşteki avukatları, sanıkların kemik yaşlarının tam olarak tespit edilmesini istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mert T.'nin kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, Yunus S.'nin de hastaneden doğum kayıtlarının talep edilmesine hükmetti. Suça sürüklenen sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'Ksten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edilebilecek.

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Haydarcan’ı öldüren iki sanığın kemik yaşı tespit edilecek
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