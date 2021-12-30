Haberler Yaşam Haberleri Kız çocuklarını tuzağa düşürmek istediği iddia edilen mühendis yakalandı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:08 Son Güncelleme: 30.12.2021 15:20

Kız çocuklarını tuzağa düşürmek istediği iddia edilen mühendis yakalandı

İHA
Kız çocuklarını tuzağa düşürmek istediği iddia edilen mühendis yakalandı

Samsun'da sosyal medya hesaplarında kendini 13-15 yaşında gibi tanıtıp kız çocuklarını tuzağa düşürmek istediği iddia edilen inşaat mühendisi, siber polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İtalya, Almanya ve İngiltere birimleri ile koordineli yürüttüğü operasyonda, sosyal medyada 13-15 yaşında gibi davranan ve genellikle yurt dışında bulunan 9-11 yaşlarındaki kız çocuklarını kandırıp cinsel zorbalık yaparak çocukların kamera karşısında soyunmalarını sağladığı, bunu yapmayan kız çocuklarını ise görüntülerini internet ortamında yaymakla tehdit ettiği iddia edilen Samsun'da ikamet eden İnşaat Mühendisi Ç.Ç.'yi (30) Atakum ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Siber polisi tarafından gözaltına alınan Ç.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ç.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siber polisi özellikle ailelere çocuklarının internet ortamında da olsa tanımadığı kişiler ile profilleri erkek veya kız çocuğu gibi görünse de diyaloğa geçmemeleri, bu gibi platformlarda çocukların cinsel tacize maruz kalabilecekleri konusunda uyardı.

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Kız çocuklarını tuzağa düşürmek istediği iddia edilen mühendis yakalandı
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