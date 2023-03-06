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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Kız kaçırma intihar ve kaza ile bitti: 2 ölü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kız kaçırma intihar ve kaza ile bitti: 2 ölü
İzmir'de, bir genç kızın silahla tehdit edilerek bindirildiği iddiasıyla polis tarafından takibe alınan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Alican Şara'nın (22) kullandığı hafif ticari araç dün Karabağlar Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'taki otobüs durağında bekleyen G.Ö. (17) adlı genç kızın yanında durdu. Tabancasını doğrulttuğu G.Ö.'yü zorla araca bindiren Şara, hızla uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Aracı takibe alan polis ekipleri ile Şara arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Yakalanacağını anlayan Şara, Çeşme Otoyolu İstihkam Kavşağı yakınlarına geldiğinde tabancayı başına dayayarak ateşledi. Bu nedenle kontrolden çıkan araç takla attı. Şara ile yanında bulunan G.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. İki gencin cesetleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kız kaçırma intihar ve kaza ile bitti: 2 ölü
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