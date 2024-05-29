‘Kız kaçırma’ kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde "kız kaçırma" olayına karışan ve içinde Ş.G. ve G.G'nin bulunduğu 02 LF 240 plakalı minibüse hareket halindeyken Aksu köyü yakınlarında R.H. ve B.H'nin bulunduğu 01 VF 138 plakalı hafif ticari araçtan tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu minibüste bulunan Ş.G. kafa ve boyun kısmından, G.G. ise omzundan yaralandı. Olayın haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hastanesi ile Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ş.G.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler R.H. ve B.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

MİNİBÜSTE BİR KİŞİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Öte yandan şüphelilerle aynı araçta bulunan yakınları Abdullah H. olay sırasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.