Kız kaçırma kavgası cinayetle sonladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kızı kaçıran şahıslardan biri aileye silahla saldırdı. Saçmaların hedefi olan İbrahim Süzer (29) olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Süzer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden İbrahim Süzer'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçarak kayıplara karışan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.