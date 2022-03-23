Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yakınlarının araçla Turhal Devlet Hastanesi'ne götürdüğü ağır yaralı Serhat Unutmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Hacı Osman Ş. ve Musa Ş. ise hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Tedavi sonrası Hacı Osman Ş. ve Musa Ş. ile Güler Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliği ise gerginlik yaşanmaması için Kzıkayası köyü girişinde güvenlik önlemi aldı.