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Giriş Tarihi: 5.3.2023 19:06 Son Güncelleme: 5.3.2023 19:39

Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı: Vatandaşlar ihbar etti! İzmir'de korkunç son...

İzmir'de 22 yaşındaki Alican Şara durakta otobüs bekleyen 17 yaşındaki G.Ö. isimli genç kızı silah zoruyla aracına bindirerek kaçırdı. Polisten kaçan Şara yakalanacağını anlayınca seyir halindeyken direksiyon başında intihar etti. Takla atan araçta bulunan genç kız da kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı: Vatandaşlar ihbar etti! İzmir’de korkunç son...

Olay, saat 16.45 sıralarında İzmir Çeşme Otoyulu, İstihkam Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. 22 yaşındaki Alican Şara Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi'ndeki otobüs durağında aracıyla durdu. Durakta otobüs bekleyen G.Ö. (17) isimli genç kızı silah zoruyla aracına bindiren Şara, oradan hızla uzaklaştı. Genç kızın kaçırıldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

NEFES KESEN KOVALAMACA

Aracı takibe alan polis ekipleri ile Şara arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Çeşme Otoyolu İstihkam Kavşağı yakınlarında yakalanacağını anlayan Alican Şara yanındaki silahla seyir halindeyken intihar etti. İntihar ettiği esnada Şara'nın aracı kontrolden çıkarak takla attı.

TAKLA ATAN ARAÇTA KAÇIRILAN GENÇ KIZ DA ÖLDÜ

Araç içerisinde sürücü konumunda bulunan Alican Şara'nın tabancayla ateş etmesi sonucu, yolcu konumunda bulunan ve araca silah zoruyla bindirildiği öğrenilen G.Ö.'nün kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı: Vatandaşlar ihbar etti! İzmir'de korkunç son...
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