Kız kardeşine şiddet uygulayan alkollü babasını öldürdü

Olay Ulus ilçesi bağlı Aşağı köyünde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen baba M.Ç. bilinmeyen bir nedenle kızı E.Ç ye şiddet uygulamaya başladı, kız kardeşinin çığlık seslerini duyan ağabey T.Ç odaya girerek, kız kardeşini babasının elinden almak istedi, bu arada alkollü babası M.Ç nin, kız kardeşi E.Ç nin boğazını sıktığını gördü. Duvarda asılı av tüfeği ile babasına 4 el ateş etti. Baba M.Ç aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesini duyan komşuları hemen Jandarmayı aradılar. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, T.Ç. gözaltına alırken ,M.Ç nin cenazesi otopsi için Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.