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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

Kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü
Mersin'de M.T. (50) tartıştığı kardeşi Serap (47), eniştesi Murat (50) ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21) av tüfeği ile öldürüp kaçtı.
Olay, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'ndeki meydana geldi. M.T. daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ'ın evine geldi. Burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Serap'a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü
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