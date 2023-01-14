Haberler Yaşam Haberleri Kız kardeşini öldüren şüpheli Kilis’te yakalandı
Giriş Tarihi: 14.1.2023 13:44 Son Güncelleme: 14.1.2023 13:53

Kız kardeşini öldüren şüpheli Kilis’te yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadını silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Suriye sınırında yakalandı.

İBRAHİM GÜNEŞ
Kız kardeşini öldüren şüpheli Kilis’te yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Kasım 2022'de Suriye uyruklu Hatice H'nin Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yolda yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili aranan maktulün erkek kardeşi Arif Hajı'nin (22) Suriye'ye geçeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince sınır hattı geri bölgesinde yapılan operasyonla yakalandı. Arif H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de 26 Kasım 2022 tarihinde kucağında bebeğiyle yürüyen Hatice H, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler ise geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün 2'si kız 3 çocuğu ise devlet kurumlarınca koruma altına alınmıştı.

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Kız kardeşini öldüren şüpheli Kilis’te yakalandı
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