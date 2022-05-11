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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Kız kardeşler yanlış damatla evlendi

Kız kardeşler yanlış damatla evlendi
HİNDİSTAN'DA, toplu nikâh merasimi sırasında elektrik kesilince, "Bu kadarı da olmaz" dedirten bir olay yaşandı. Toplu düğün merasiminde evlenme hazırlığı yapan iki kız kardeşi evlendiren nikâh memuru, elektriğin kesilmesiyle büyük bir hata yaptı. Karanlıkta kız kardeşleri birbirine karıştıran nikâh memuru, genç kadınları başka damatlarla evlendirdi. Skandal elektrik tekrar gelince ortaya çıktı. Kızların babası, "İki kızım da aynı kırmızı elbiseyi giydiği ve yüzlerinde duvak olduğu için nikâh memurunun şaşırmış olması muhtemel" dedi. Yetkililer devreye girerek bu hatayı düzeltti.

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Kız kardeşler yanlış damatla evlendi
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