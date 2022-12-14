Kız kardeşlerini rahatsız eden 2 kişiyi hastanelik ettiler

Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nde Cuma akşamı saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, evli ve bir çocuk babası Aydın Saraç (35), Karamanlı Mahallesinde ikamet eden Hilal Şaşlı (32) isimli bekar bir kızın aylarca kabusu oldu. Saraç, tüm uyarılara rağmen aldırış etmeden ısrarla gece gündüz arkadaşlarıyla genç kızın evinin sokağında alkollü bir şekilde bekleyip, her fırsatta genç kızın önünü keserek evlenmek için ikna çabası sürdürdüğü iddia edildi ve ret cevabını alan Saraç, genç kızı rahatsız etmekten geri kalmadı.

Genç kızın hayatına 15 aydır tehdit, şantaj, fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan Saraç, mağdurun ağabey ve kardeşinin durumu öğrenmesi sonucu, geçtiğimiz hafta kanı bir gece yaşandı. Genç kızın ağabeyi ve erkek kardeşi evli bir çocuk babası olmasına rağmen Hilal Şaşlı'ya evlenme teklifi yapması bardağı taşıran damla oldu. Şaşlı'nın ağabeyi ve kardeşi, Aydın Saraç ile bu olaylara karışan arkadaşı İbrahim Özçelik'i, hastanelik edinceye kadar darp ettiler.

Genç kızın ağabeyi ve kardeşi tarafından darp edilen Saraç'ın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve ayağının kırıldığı, arkadaşı Özçelik'in de feci şekilde darp edilmesi sonrası, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polisin sevk edilmesi sonrası, darp olayını gerçekleştiren eden ağabey ve kardeşinde gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.