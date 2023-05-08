Kız Kulesi 11 Mayıs’ta açılıyor

İstanbul'un simge yapılarındanKız Kulesi, Kültürve Turizm Bakanlığıtarafından Eylül2021'de başlatılanrestorasyon çalışmalarınınardından11 Mayıs'ta anıtmüze olarak ziyareteaçılıyor. Kültürve Turizm BakanıMehmet Nuri Ersoy,tüm İstanbulluları,Perşembe akşamıgerçekleştirilecekolan ışık ve lazergösterisine davetetti. 2. Mahmutdönemindeki orijinalhaline kavuşantarihi yapınınyenileme çalışmalarıProf. Dr. FeridunÇılı, Prof. Dr.Zeynep Ahunbay veAğahan MimarlıkÖdülü sahibi MimarHan Tümertekin'denoluşan bilim kurulurehberliğindegerçekleştirildi.