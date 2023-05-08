Haberler Yaşam Haberleri Kız Kulesi 11 Mayıs’ta açılıyor
Giriş Tarihi: 9.5.2023

Kız Kulesi 11 Mayıs’ta açılıyor

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kız Kulesi 11 Mayıs’ta açılıyor
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Eylül 2021'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta anıt müze olarak ziyarete açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm İstanbulluları, Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan ışık ve lazer gösterisine davet etti. 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuşan tarihi yapının yenileme çalışmaları Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağahan Mimarlık Ödülü sahibi Mimar Han Tümertekin'den oluşan bilim kurulu rehberliğinde gerçekleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın mitinginde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu ne yerlidir ne millidir...
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Mitingi'nde gündem olan 'Hüseyin Amca'ya telefon
Son dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz
SON DAKİKA | The Economist'ten alçak operasyon: Başkan Erdoğan düşmanlığını zirve noktaya taşıdılar
Kılıçdaroğlu’nun evladı mı?
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş'tan 'mevsimlik milliyetçilik'
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
7'li koalisyona meydanlardan şok üstüne şok! Düzce mitinginde meydan boş kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız Kulesi 11 Mayıs’ta açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA