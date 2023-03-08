Kız Kulesi restorasyonunda son durum

'MÜZE OLARAK DEVAM ETMESİNDEN YANAYIM'

Bu arada Üsküdar sahile gelenler kuledeki çalışmaları izliyor. Mustafa Altay, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Buranın en azından sağlam hale getirilmesi doğru bir şey. Müze olarak devam etmesinden yanayım. Deprem kuşağındayız, kuleyi denizden toplamaktansa uygun sağlamlıkta olmasını tercih ederim" dedi. Emine Kaya da, "Çok uzun sürdü ama ne olacak bilmiyorum inşallah güzelliği bozulmaz" diye konuştu. İsmail Gültekin ise, "İyi bir şey olsun. Müze olsun, çalışmalar gayet güzel" dedi.