Kız Kulesi’nde ışık ve lazer gösterisi

"ALMANYA'DAN GELDİM"

Gösteriyi izleyen Yıldız Koç ise, "Çok güzel buldum. Almanya'dan geliyoruz ve bu gösteri için ekstra bekledik, burada geçerken gençlerden duyduk. Çok büyük bir kalabalık vardı, ne var burada? Diye sorduk. Lazer şov var dediler bunun için ekstra bekledik ve çok beğendim. Çok fotoğraf çektim. Kendimiz de bugün gezdik çok güzel olmuş, çok beğendik harika olmuş" diye konuştu.