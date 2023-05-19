Kız Kulesi’ne 19 Mayıs akını... Sahilde 500 metre Kız Kulesi kuyruğu

Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon sonrasında orijinal haline kavuşturulan 2 bin 500 yıllık tarihi Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahilinde yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.
Bakanlığın yaptığı 2 yıllık çalışma sonrasında 11 Mayıs'ta açılan tarihi Kız Kulesi'ni gezmek mayıs sonuna kadar ücretsiz hale getirildi.
SAHİLDE 500 METRELİK KIZ KULESİ KUYRUĞU
Kuleye gitmek isteyen vatandaşlar sebebiyle sahilde yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluştu. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında gezilebilen Kız Kulesi için her yaştan insan kuyruğa girdi.
Sahilde uzun kuyruk oluşurken Kız Kulesi'ne gidenlerin de kule içinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Yoğunluğun Cumartesi ve Pazar günü de artarak devam etmesi bekleniyor.