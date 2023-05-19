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Giriş Tarihi: 19.5.2023 11:36

Kız Kulesi’ne 19 Mayıs akını... Sahilde 500 metre Kız Kulesi kuyruğu

Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon sonrasında 11 Mayıs’ta açılan ve ay sonuna kadar ücretsiz olan tarihi Kız Kulesi’ne gitmek isteyenler sahilde yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kız Kulesi’ne 19 Mayıs akını... Sahilde 500 metre Kız Kulesi kuyruğu

Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon sonrasında orijinal haline kavuşturulan 2 bin 500 yıllık tarihi Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahilinde yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.

Bakanlığın yaptığı 2 yıllık çalışma sonrasında 11 Mayıs'ta açılan tarihi Kız Kulesi'ni gezmek mayıs sonuna kadar ücretsiz hale getirildi.

Aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sebebiyle resmi tatil olmasının ve havaların güzel olmasının da etkisiyle Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar Salacak sahiline akın etti.

SAHİLDE 500 METRELİK KIZ KULESİ KUYRUĞU

Kuleye gitmek isteyen vatandaşlar sebebiyle sahilde yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluştu. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında gezilebilen Kız Kulesi için her yaştan insan kuyruğa girdi.

Sahilde uzun kuyruk oluşurken Kız Kulesi'ne gidenlerin de kule içinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Yoğunluğun Cumartesi ve Pazar günü de artarak devam etmesi bekleniyor.

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Kız Kulesi’ne 19 Mayıs akını... Sahilde 500 metre Kız Kulesi kuyruğu
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