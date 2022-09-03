İstanbul'un en gözde tarihi yapılarından olan Kız kulesi'nin yıkıldığına ve zarar gördüğüne yönelik iddialar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yalanlandı. Tarihi yapının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarının sorunsuz devam ettiği belirtilirken iddialara belgeli yanıt gecikmedi. Binlerce kişi sosyal medyadaki iddialar sonrası "Kız kulesine ne oldu, yıkıldı mı?" sorularına yanıt arıyordu. İşte kız kulesi ile ilgili o iddiaların aslı...
KIZ KULESİ YIKILDI İDDİALARINA BELGELİ YANIT!
Sosyal medyada Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında zarar gördüğü iddiası ortaya atılmıştı. Bu durum karşısında restorasyonun sorunsuz devam ettiğine yönelik detaylı açıklama geldi. Açıklamada; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'dan 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması geldi. 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çeken Yazgı, 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade etti.
İşte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama
.
1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır.
KIZ KULESİ'NE YÖNELİK GÜNCEL ÇALIŞMALARIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ