‘Kız meselesi’ buluşması cinayetle bitti

İstanbulBayrampaşa'da aralarındaki "kız meselesi"ni konuşmak için buluştuğu kişi tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bayrampaşa'da 17 Aralık gecesi yaşanan olayda Yasin Semih Demirok kız meselesi ile ilgili kendisine konum atan kişiyle parkta buluştu. Buluşmadan kısa süre sonra şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Demirok, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ilçede kuaförlük yapan yabancı uyruklu şüpheli N.M.'nin yakalanması için harekete geçti. Hayatını kaybeden Demirok'un ailesi sinir krizi geçirdi.