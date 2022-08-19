Kız meselesi yüzünden arkadaşına kurşun yağdırdı

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre aralarında kız meselesi yüzünden husumet olan iki arkadaşın tartışması cinayetle bitti. Araç kiralama işi yapan Osman Murat Şeyhoğlu (42) evine gelen arkadaşı Ercan Ş. tarafından kapıyı açtığı anda kurşun yağmuruna tutuldu. Şeyhoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. 10 el ateş eden şüpheli ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Beşiktaş'ta 2 arkadaşıyla birlikte saklandığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir adet silah bulundu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.