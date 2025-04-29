Kız meselesi yüzünden kahvehaneyi taradı: 3 yaralı

Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3514 sokaktaki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu H.M.A. (17) kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu G.T.'nin (20) kıraathanede olduğunu öğrendi. Bunun üzerine, H.M.A. ile arkadaşı E.A. (21) plakasız bir motosikletle kıraathanenin önüne geldi. H.M.A. motosikleti sürerken, E.A. tabanca ile art arda kıraathaneye doğru ateş açtı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, H.M.A.'nın husumetlisi olduğu belirtilen G.T. ile kıraathanede oturan ve olayla ilgili olmadığı öğrenilen Y.A. (43) ve A.T.S. (19), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan G.T.'nin sırtından ve bacağından vurulduğu hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Sağ karın boşluğundan vurulan A.T.S. ile sol elinden yaralanan Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırıdan sonra motosikletle kaçan H.M.A.'nın evine baskın düzenledi. Olay sonrası kaçan H.M.A. ve E.A.'ya kaçmasında yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu R.M. (24), F.E. (26) ve F.M. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Kız meselesi nedeniyle G.T.'nin bulunduğu kıraathaneye kurşun yağdıran E.A. ile plakasız motosikleti kullanan H.M.A.'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışma yürüttüğü öğrenildi.