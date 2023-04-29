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Giriş Tarihi: 29.4.2023 11:27 Son Güncelleme: 29.4.2023 11:47

Kız meselesinden kan aktı; 1 ölü, 4 yaralı,16 gözaltı

Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi'nde iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi öldü, 4 yaralı, 16 gözaltı.

HALİL ÖZTÜRK
Kız meselesinden kan aktı; 1 ölü, 4 yaralı,16 gözaltı

Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi'nde iddiaya göre, Mehmet Samur (51) kız meselesi yüzünden bir grup tarafından tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Samur vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Samur ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Mehmet Samur hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Samur'un yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kız meselesinden kan aktı; 1 ölü, 4 yaralı,16 gözaltı
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