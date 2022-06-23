Kız öğrenci yurdunda duman paniği! Öğrenciler sokağa döktü

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çatıya çıkarak olaya müdahale etti.

Çatıyı kontrol eden itfaiye ekipleri dumanların sıcak su ihtiyacını karşılanması için yakılan kazanın bacasından çıktığı tespit edilirken yurt yöneticileri ve öğrenciler rahat bir nefes aldı.