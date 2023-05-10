Haberler Yaşam Haberleri Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi: 21 kişi tedavi gördü!
Giriş Tarihi: 10.5.2023 10:36

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi: 21 kişi tedavi gördü!

Şerife Bacı İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

DHA
Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi: 21 kişi tedavi gördü!

Kent merkezindeki, lise öğrencilerinin kaldığı Şerife Bacı İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 70 öğrenciden 21'i, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler, durumu yurt yönetimine bildirdi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere dağıtılan akşam yemeğinden alınan numuneleri Kastamonu'daki gıda laboratuvarına gönderdi. Sonuçların 1 hafta sonra çıkacağı belirtildi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi: 21 kişi tedavi gördü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA