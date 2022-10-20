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Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:06 Son Güncelleme: 20.10.2022 14:19

Kız öğrencilere laf atan magandalar, 5 öğrenciyi bıçakladı

Kayseri’de öğle tatilinde parkta oturan meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrencilere laf atan magandalar kendilerine tepki gösteren erkek öğrencilere saldırdı. Bıçaklı magandalar 5 öğrenciyi bıçakladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kız öğrencilere laf atan magandalar, 5 öğrenciyi bıçakladı

Kayseri Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle tatilinde parkta magandaların saldırısına uğradı. Kız öğrencilere laf atan magandalara erkek öğrenciler tepki gösterdi. Bunun üzerine erkek öğrencilere bıçak çekerek saldıran magandalar öğrencileri bir süre kovaladı. Okula doğru kaçan öğrencileri okula giremeden yakalayan saldırganlar 5 öğrenciyi bıçakladı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken yaralı öğrenciler için ambulans çağrıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 öğrenci 3 ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan bıçaklı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kız öğrencilere laf atan magandalar, 5 öğrenciyi bıçakladı
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