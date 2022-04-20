Kız yurduna girince ortalık karışmıştı! ’Neden girdin?’ sorusuna şaşkına çeviren yanıt

Bir başka gazetecinin "Ahlaksız teklifte bulunduğunuz doğru mu?" sorusuna da "Hayır, yanlış. Yapmadım. Çekmeyin beni. Namaz kılmak için girdim ben oraya. Ben oraya sıkıştım o yüzden girdim" diyen şüpheli, daha sonra basın mensubunun kendisine tekme attığını iddia ederek polis memuruna, "Görüyor musun vuruyor bana. Arkadaki bana vuruyor. Tekme vurdu bana" şeklinde tepki gösterdi. Basın mensubu ise sadece görüntü aldığını savundu.