Kız yurdunda büyük panik! Sokağa döküldüler

Olay, 19.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kız yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, birinci katta öğrencilerin kaldığı bir odada patates kızartmasında kullanılan tavanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın sonrası odada oluşan duman kısa sürede diğer katlara da yayılırken, yurt kısa sürede tahliye edildi.