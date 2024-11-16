Kızamıkta rekor artış

Dünya Sağlık Örgütü ile 'Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin ortak raporunda dünya çapında kızamık vakalarına ilişkin yeni rakamlar açıklandı. Yeni bir yıllık rapora göre, kızamık vakaları küresel bir artışla birlikte geçtiğimiz yıl Avrupa bölgesinde yüzde 200'den fazla artış gösterdi. Orta Asya'nın bazı bölgelerinin de yer aldığı raporda, 2022'de yaklaşık 99 bin 700 olan vaka sayısı 2023'te 306 bine yükseldi. Geçen yıl dünya genelinde 10.3 milyon kızamık vakası görüldü. Dünya genelinde görülen vakalarda yüzde 20'lik artış tespit edildi. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni bağışıklığın zayıflaması.