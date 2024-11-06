Kızarmış ekmeklere dikkat

Uzmanlar, severek tükettiğimiz kızarmış ekmek konusunda uyarıyor. Ekmeği kızartırken yakmamak gerekiyor. Çünkü yanmış ekmekte, akrilamid adı verilen bir kimyasal oluşuyor. Bu madde uzun süreli tüketimlerde sinir sistemini olumsuz etkileyerek kanser riskini artırıyor. Söz konusu durum sebzeler de dâhil birçok besin için de geçerli. Akrilamid, 120 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nişastalı yiyeceklerin pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Akrilamid, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından "olası insan kanserojeni" olarak ilan edildi.