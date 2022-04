'Eat This, Not That' isimli internet sitesi, İngiliz beslenme uzmanlarına sorarak hazırladığı 'İnsanları uyuşuk hale getiren yiyecek ve içecekler listesi' hazırladı. Listede gazlı içecekler, şekerler, beyaz ekmek ve makarna gibi rafine tahıllar ve kızarmış tavuk bulunuyor.