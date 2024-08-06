Kızgın yağ sonu oldu

Edinilen bilgilere göre fritözle yemek pişirmek isteyen Asu Doğuş'un üzerine kızgın yağ döküldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan kadın Antalya Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 aydır tedavi gören 51 yaşındaki Asu Doğuş'un yaraları enfeksiyon kapınca hayatını kaybetti. Doğuş'un vefatı yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Doğuş, Fethiye Yeni Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşyaka Şehir Mezarlığına defnedildi.

Merhumenin cenaze namazında konuşan Veli Pabuşçu, Asu Doğuş'un İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Haberleşme Mühendisliğinden mezunu olduğunu ifade ederek, 51 yaşındaki vefatının sevenlerini üzüntüye boğduğunu söyledi. Pabuşcu, "Elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Antalya'da 2 aydır tedavi görüyordu. Enfeksiyon kapması sonucu Asu'yu kaybetti. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.