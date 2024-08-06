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Giriş Tarihi: 6.8.2024 19:40 Son Güncelleme: 6.8.2024 20:00

Kızgın yağ sonu oldu

Fethiye’nin tanınmış esnaflarından Eşref Doğuş’un eşi, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş Matematik öğretmeni rahmetli Nuray Altınkaya’nın kızı Asu Doğuş, 51 yaşında vefat etti. Doğuş, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Erdoğan CANKUŞ
Kızgın yağ sonu oldu

Edinilen bilgilere göre fritözle yemek pişirmek isteyen Asu Doğuş'un üzerine kızgın yağ döküldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan kadın Antalya Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 aydır tedavi gören 51 yaşındaki Asu Doğuş'un yaraları enfeksiyon kapınca hayatını kaybetti. Doğuş'un vefatı yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Doğuş, Fethiye Yeni Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşyaka Şehir Mezarlığına defnedildi.

Merhumenin cenaze namazında konuşan Veli Pabuşçu, Asu Doğuş'un İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Haberleşme Mühendisliğinden mezunu olduğunu ifade ederek, 51 yaşındaki vefatının sevenlerini üzüntüye boğduğunu söyledi. Pabuşcu, "Elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Antalya'da 2 aydır tedavi görüyordu. Enfeksiyon kapması sonucu Asu'yu kaybetti. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

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Kızgın yağ sonu oldu
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