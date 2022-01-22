Haberler Yaşam Haberleri Kızı bize emanet
Giriş Tarihi: 22.1.2022

Kızı bize emanet

Kızı bize emanet
İstanbul Kartal'da 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33) önceki gün su içerken, Rahmi Uygun (39) tarafından başından vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan Uygun ve yardım eden Musa T., dün götürüldükleri İstanbul Anadolu Adliyesi'nde tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uygun'un 2009'da ablasını kaçıran eniştesini vurarak ağır yaraladığı ve adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis yattığı öğrenildi. Uygun'un son olarak Eylül 2021'de cezaevinden çıktığı belirtildi.



SABAH'a konuşan dayısı İbrahim Gündüz, "Ömür çocuk yaşta babasını kaybetti. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın oldu. Ömür'ün minik kızı da bir psikopat yüzünden aynı kadere mahkûm edildi. Elimizde büyütmüştük kızcağızı. Şimdi de kızı bize emanet" dedi. Gündüz, katil zanlısının 187 bin lira borç verdiği iddialarını ise yalanladı. Ömür hemşirenin olaydan dakikalar önceki sosyal medya paylaşımında, "İnsan beklentisi kadar mutludur. Formül; sıfır beklenti sonsuz mutluluk" yazdığı görüldü. Yunus Emre KAVAK - Seda Nur GÜNAYDIN - Tolga YANIK / SABAH



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ömür Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camisi'nde kılınan ikindi namazanın ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ömür hemşirenin 13 yaşındaki kızı Ecrin, annesi Gülsüm Erez ve Almanya'dan gelen kardeşi Menderes Erez de katıldı. Bulut YAMANDAĞ /SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
Antalya'da akılalmaz olay! Banyo sırası yüzünden boğazından bıçakladı!
ABD'li milyarderin sanat koleksiyonuna baskın! Çaldığı Anadolu kökenli eserler Türkiye'ye geliyor!
Son dakika: 21 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ankara'da doktoru bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu! Bakan Koca'dan açıklama!
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
ÖZEL | Trabzonspor 5. transferini bitirdi! Enis Destan için anlaşmaya varıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızı bize emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA