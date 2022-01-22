İstanbulKartal'da 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33) önceki gün su içerken, Rahmi Uygun (39) tarafından başından vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan Uygun ve yardım eden Musa T., dün götürüldükleri İstanbul Anadolu Adliyesi'nde tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uygun'un 2009'da ablasını kaçıran eniştesini vurarak ağır yaraladığı ve adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis yattığı öğrenildi. Uygun'un son olarak Eylül 2021'de cezaevinden çıktığı belirtildi.
SABAH'a konuşan dayısı İbrahim Gündüz, "Ömür çocuk yaşta babasını kaybetti. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın oldu. Ömür'ün minik kızı da bir psikopat yüzünden aynı kadere mahkûm edildi. Elimizde büyütmüştük kızcağızı. Şimdi de kızı bize emanet" dedi. Gündüz, katil zanlısının 187 bin lira borç verdiği iddialarını ise yalanladı. Ömür hemşirenin olaydan dakikalar önceki sosyal medya paylaşımında, "İnsan beklentisi kadar mutludur. Formül; sıfır beklenti sonsuz mutluluk" yazdığı görüldü. YunusEmre KAVAK - Seda Nur GÜNAYDIN - Tolga YANIK / SABAH
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ömür Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camisi'nde kılınan ikindi namazanın ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ömür hemşirenin 13 yaşındaki kızı Ecrin, annesi Gülsüm Erez ve Almanya'dan gelen kardeşi Menderes Erez de katıldı. Bulut YAMANDAĞ /SABAH