Kızı katledilen acılı baba: Allah kimseye evlat acısı vermesin

Elazığ'da 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürülen Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) acılı ailesi SABAH'a konuştu.Evladını kaybeden acılı baba Mustafa Çimtay, "Benim kızım edebiyat öğretmenliği okudu. KPSS sınavına girecekti. 'Baba atanayım, evladımla yaşarım, hayatımı kurarım' diyordu. Nasip olmadı, çalıştığı sınava girmek bile nasip olmadı. Kızım hastanede hayatını kaybetti. Ona bunu yapan en ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Allah kimseye böyle acı vermesin" ifadelerini kullandı.Yüsra Binnaz Çimtay, 4 yıl önce Enes Eyüp K. ile evlendi. Bir erkek çocukları oldu. Bir süre sonra Çimtay ile ona şiddet uygulayan Enes Eyüp K. boşandı. Enes Eyüp K. velayeti annesinde olan 1.5 yaşındaki bebeği zaman zaman görüyordu. Boşanmanın ardından 1.5 yıl geçmesine rağmen öfkesi geçmeyen Enes Eyüp K. 18 Mayıs günü bebeği aldı ancak geri getirmedi. Çimtay 22 Mayıs'ta bebeğini görmeye gitti. Çimtay'ın kucağından bebeği alan Enes Eyüp K. genç kadını bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti.