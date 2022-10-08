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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Genç kızı öldürdü evi ateşe verdi

ABBAS ÇAKAR
Genç kızı öldürdü evi ateşe verdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evinde ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, önceki gün Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Büşra Kabataş'ın ölümünü şüpheli buldu. Evde yalnız olan genç kızın öldürüldüğü ve delillerin karartılması amacıyla yangın çıkarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine genç kızın annesinin eski erkek arkadaşı T.Y. gözaltına alındı. Eve gelen T.Y.'nin, annesiyle görüşmek istediği genç kızla tartıştığı, bıçakladıktan sonra da boğduğu belirtildi. Kabataş dün toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen T.Y. de tutuklandı.

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Genç kızı öldürdü evi ateşe verdi
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