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Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:29 Son Güncelleme: 24.3.2022 10:41

Kızıl şahinler yaşam alanlarına salındı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kızıl şahinler yaşam alanlarına salındı

Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri tamamlanan 3 adet şahin, Belen Geçidi Tabiat Parkında doğal yaşamlarına tekrar kazandırıldı. Bırakma etkinliği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, 2021 yılında 211'i yırtıcı kuş, 72'i su kuşu, 36'sı diğer kuşlar, 10'u yırtıcı memeli, 20'si memeli ve sürüngenler, olmak üzere toplam 351 yaban hayvanından 154 ü tekrar doğal yaşam ortamlarında özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti. Yabani yırtıcı kuşlardaki yaralanmalarında çoğunlukla kaçak avcılığın, su kuşları ve göçmen kuş yaralanmalarında ise göç yorgunluğunun etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Bırakma etkinliğine Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Hatay Şubesi Veteriner Hekim İsmail Eminoğlu, Arşiv Görevlisi Dr. Ömer Kırgız, Arşiv Görevlisi Oğuz Kaan Yalçın ile Veteriner Fakültesi öğrencileri ve Hatay MKÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları katıldılar.

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Kızıl şahinler yaşam alanlarına salındı
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