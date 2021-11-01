Kızılay 2030 vizyonuna gönüllü ordusuyla ilerliyor

Saygılı, Kızılay Genel Başkanı Dr. Ekrem Kınık ve yönetim kurulunun yaptığı Adana ziyaretinin teşkilata ayrıca bir heyecan kattığını, merkez karar yönetim kurulunun uzun yıllar aradan sonra ilk kez Adana'da toplandığını ifade ederek, "Bu buluşmada gönüllü ordumuzun heyecanını görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasındaki Kızılay Haftasını kutlayan Saygılı, Türk Kızılayı'ın dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin acıları hafifletmeye çalışan, yaraları saran, özverili çalışmaları ve yürüttüğü bu anlamlı vazife ile halkımızın gönlünde taht kurmuş, ülkemizin yüz akı bir kurum olduğuna vurgu yaptı.

Genel merkez yöneticilerinin Adana ziyaretinde gönüllü ordusunun yaptıkları çalışmalarla büyük takdir topladığını belirten Saygılı, "Genel merkez yönetim kurulumuz; Adana'daki tüm ilçelerimizdeki gönüllerimiz, teşkilatımızın bütün birimleriyle ana kademe Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Kızılay Engelsiz ve tüm gençlerle bir araya geldi. Geniş katılımla gerçekleşen toplantımızda 2030 vizyonunu konuştuk. Gençlere yeni hedefler ve vizyonlar koyarak 2021 yılının Gönüllülük Yılı ilan edildiği bu süreçte işin ucundan tutmak ve iyiliğe bulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.