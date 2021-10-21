Kızılay Akademi için İÜ ile protokol imzalandı

Türk Kızılayı Kızılay Akademi için İstanbul Üniversitesi'nde protokol imza töreni düzenlendi. Törende Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, ve Kızılay Akademi'nin başkanı Alpaslan Durmuş ve destek veren Üniversite yetkilileri katıldı.



Kızılay Akademi'nin protokol imza töreninde konuşan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Araştırma-geliştirme ve hak savunuculuğu yapan Kızılay Akademi; afet, halk sağlığı ve insani yardım alanlarında bilgi üretiyor, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşıyor. Eğitim Direktörlüğü ve 6 farklı müdürlükten oluşan Akademi, insani yardım çalışan ve gönüllülerine rehber olacak kılavuzlar oluşturuyor, toplumun afetlere hazırlıklı olması için kolay erişilebilir bilgilendirici materyaller hazırlıyor. Akademi, sahadan ve akademik çalışmalarından elde ettiği veriyi tüm insani yardım kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyor" dedi.



ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ



Kızılay Akademi'nin başkanı Alpaslan Durmuş, "Kızılay, eğitime katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak için birçok üniversite ile protokoller imzaladı ve imzalamaya da devam ediyor. Kızılay Akademi, üniversitelere referans kaynağı sağlayacak projede, akademik ve yarı akademik çalışmalar 2022 yılından itibaren yayınlanarak yükseköğrenimde eğitim veren ve alan bireylerin kullanımına sunulacak. Kızılay geneline ve topluma yönelik analiz çalışmaları yürüten Akademi, alanlarında uzman kişilerle birlikte kendi personelinin kariyer gelişimine ve yetkinliğine katkı sağlamayı amaçlamanın yanı sıra topluma yönelik geliştirdiği eğitim programlarıyla hem bilinçlendirme hem de mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlıyor.



UZAKTAN ÖĞRETECEK



Durmuş, "Eğitim alanındaki çalışmalarıyla birlikte bilgi ve becerilerini, topluma kolayca aktarmak üzere Kızılay Akademi Öğrenme Portalı'nı uygulamaya açan Kızılay Akademi, buradaki eğitim programlarını ücretsiz şekilde hizmete sunuyor. Akademi, kurumsal ve mesleki eğitimler, toplumsal eğitimler (yetişkin ve çocuklara yönelik), teknik ve kişisel gelişim eğitimleri olmak üzere üç alanda çalışıyor, eğitim programlarını uluslararası alanda yaygınlaştırmak amacıyla farklı dillerde hazırlıyor" şeklinde konuştu.



ULUSLARARASI YAYIN HAZIRLIĞI



Durmuş, "Kızılay Akademi, insani yardım alanında kaynak teşkil edecek yayınlar hazırlıyor ve bunların hem matbu hem de ücretsiz olarak internette erişime açıyor. Akademi, süreli yayın olarak hakemli Türk Kızılay Tıp Dergisi ile Türk Kızılay Afet ve İnsani Yardım Dergisi'ni, Ocak 2022'de uluslararası akademik camiaya sunmaya hazırlanıyor. Kızılay arşivlerinde bulunan tarihi belgelere yönelik araştırma, analiz ve yayın çalışmaları da Akademi'nin projeleri arasında yer alıyor.



SORUNLAR GERÇEKLEŞMEDEN DEĞERLENDİRİLECEK



Dr. Kınık , "Kızılay Akademi, bu proje ile özellikle savaşlar, kıtlık, insani yardımlar, doğal afetler gibi tüm toplumları ilgilendiren ve yardıma muhtaç kılan sorunları henüz gerçekleşmeden akademik anlamda değerlendirecek. Çalışmalarda, üniversitelerin katkılarıyla Kızılay'ın yaşanmış tecrübeleri bir araya getirilecek ve tüm bu sorunlara çözüm üretecek bir yapı olma hedefi ile gelecek nesillere ışık tutulacak" dedi.

Kızılay Akademi'nin İstanbul Üniversitesi ile işbirliği için Rektör Mahmut Ak ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık arasında protokol imzalandı.