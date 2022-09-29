Kızılay Azerbaycan’da çocukların yüzünü güldürdü

Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, yarınlara umutla bakmasını istedikleri çocuklara dokunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kıymetli bağışçılarımızın katkısıyla burada çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürmek istedik. Bizim derdimiz gönüllerde kandil olmak, yaralara merhem olmaktır. Ne kadar mazlum varsa dokunmak istiyoruz. Bu bir yardım değildir, bir gönül köprüsüdür" dedi.

Türkiye'nin kadim dostu Azerbaycan halkıyla, çocuklarıyla, analarıyla birlikte olmanın önemine vurgu yapan Saygılı, "Kızılay'ımızın yürekleri fetheden bu değerli dokunuşunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Büyükelçi Cahit Bağcı ise, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı kurumu olan Kızılay'ın Azerbaycan'da çocukların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.