Kızılay görevisinin sözleri gerçekleri gözler önüne serdi: Devlet teyakkuz halinde, insanüstü emek harcanıyor

"DEVLET TEYAKKUZ HALİNDE"

Elbistan'da görev yapan bir Kızılay görevlisinin sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Depremin ilk gününden itibaren bölgede vatandaşlara yardım ettiğini söyleyen Kızılay görevlisi, "Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeyim. Depremin ilk gününden bu yana buradayız. Ben Kızılay çalışanıyım. Burada görüyorsunuz şu an sağlık çadırı kuruluyor. AFAD çadır kent kurdu.

Kızılay çalışanı Kahramanmaraş'ta olanları anlattı "Orada Devlet yokmuş demeyin, herkes burada" | Video

Şu an iki noktada çadır kent var. Bu bölgedeki en büyük çadır kent. Burada lojistik olarak sağlık çadırı kuruluyor. Burada Edirne Belediyesi, UMKE ekipleri, Edirne İl Özel İdaresi'nin çalışanları bulunuyor. Burada AFAD'dan tutun, askerden tutun herkes… Devlet teyakkuz halinde. Bütün her şeyini buraya yollamış durumda. Çok fazla iş makinesi var." ifadelerini kullandı.