Kızılay Düzce’deki depremin ardından beslenme ve barınma hizmeti ile bölgede

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen, İstanbul ve Ankara'dan gibi birçok ilden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay çok kısa bir sürede bölgede destek çalışmalarına başladı. Saat 04.08'de meydana gelen depremin ardından Kızılay'ın Düzce, Ankara, İstanbul Afet Müdahale Merkezleri ile Bolu, Zonguldak, Yalova ve Sakarya Şube Başkanlıklarından 100'den fazla uzman personeli bölgeye intikal etti. Bölge şubelerinden de yüzlerce Kızılay gönüllüsü Kızılay ekiplerine destek için sahaya çıktı.