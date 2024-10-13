Kızılay Genel Başkan 1. Yardımcısı Saygılı,“Türk dünyası Kızılay’ları ile bağlılığımızı perçinliyoruz”

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk devletlerine üye devletlerin katılımı ile düzenlenen törenin tarihi bir adım olduğunu ifade eden Saygılı, bu platformun bölgesel dayanışmayı pekiştireceğini bildirdi. Saygılı, "Bu birliktelik insan ızdırabını dindirecek kardeşler arasında işbirliğini artıracak karşılıklı tecrübe paylaşımı için önemli bir fırsat olacak. Bu adımla gönüllerimiz de bir çınar ağacı diktik hep birlikte bu iyilik çınarımızı sulamaya devam edeceğiz yarınlarımız daha güçlü olacak" ifadelerine yer verdi. "Büyük ailemiz, evlatlarımız bu iyilik çınarı altında gölgelenecekler" diyen Saygılı, şunları kaydetti: "Bizler tarihimizden aldığımız güçle bir araya geldik. Yaşadığımız coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz bu beraberliği önemsiyor. Bizlerde hep birlikte medeniyet kotlarımızdan aldığımız güçle bu önemli adımı attık Bu proje ile ailemiz daha güçlü olacak daha yakınlaşmış olacak."

ÖNCELİKLİ ÇALIŞMALAR

Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Türkiye öncülüğünde oluşturulan bu platform aracılığıyla yapılacak çalışmalara da dikkati çekerek, "Bölgesel dayanışmayı pekiştiren bu platform, afet yönetimi ve insani savunuculukta ortak bir ses olmayı hedefliyor" dedi. Saygılı, şöyle devam etti: "Ağ kapsamında belirlenen öncelikli alanlar arasında savunuculuk ve insanı politika, ortak insanı yardım müdahalesi, kapasite geliştirme, bölgesel ortaklığın güçlendirilmesi yer alıyor. Bu stratejik alanlarda, üye ülkeler arasında koordinasyon artırılarak, insanı yardım operasyonlarının etkinliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.