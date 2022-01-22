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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Kızılay, mülteci çocukları güldürdü

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Kızılay, mülteci çocukları güldürdü

Kızılay gönüllüleri ziyaret ettikleri Elbeyli mülteci kampında çocukların yüzünü güldürdü. Çocuklara atkı, bere, eldiven, çikolata, oyuncak gibi malzemeler dağıttıklarını belirten Kızılay Karatay Kadın Teşkilatı Başkanı Tahire Karagözler, "Mülteciler Türkiye'den Allah razı olsun diyorlar. Her cümlelerinde Türkiye'ye ne kadar minnet duyduklarını ifade ettiler. Allah kimseyi vatansız bırakmasın" dedi.

Kızılay Karatay kadın teşkilatında yer alan 30 gönüllü Osmaniye-Suriye sınırında bulunan Elbeyli mülteci kampını ziyaret etti. Özellikle çocuklar, gönüllüleri karşılarında gördüklerinde büyük bir sevinç yaşadı.



Gönüllüler çocuklara atkı, bere, eldiven, çikolata, oyuncak, büyüklere de şal, polar gibi malzemeler hediye etti. Gönüllüler arasında bulunan 15 kadar sağlık personeli ise sorunları olan mültecilerle yakından ilgilendi.



'TÜRKİYE'YE DUACILAR'
Karatay Kadın Teşkilatı Başkanı Tahire Karagözler SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gittiğimiz kamp 213 bin kişinin yaşadığı konteynır kampıydı.



Kampa girmemizle birlikte etrafımızda bir insan seli meydana geldi. Bazı şeyler vardır ancak ne kadar anlatırsanız anlatın kelimeler yetersiz kalır hislerinizi ifade etmeye. İnsanlar 10 senedir bu kampta kalıyorlar ve bu kampta doğmuş ve başka kimseyi görmemiş çocuklar var.



En önemli ihtiyaçları ne derseniz, kimsenin kendilerini umursamadığı bu dünyada değer görmeye ve sevgiye ihtiyaçları var derim. Bu insanlar çocuklarının, sevdiklerinin yanı başlarında bombalara hedef olup can verdiğini görmüş, savaşın travmalarını halen yaşayan, fiziken olmasa bile kalpleri yaralı insanlar.



Bizleri gördüklerindeki sevinçleri rahatlıkla görebilirsiniz. Ağızlarında Türkiye den Allah razı olsun sözleri çıkıyor. Türkiye'ye minnettar olduklarını, kendilerine kucak açtıklarını belirtiyorlar. En çok özledikleri şeyi sorduğumuzda ise hepsinin gözleri buğulu ve dillerinden sadece Suriye kelimesi çıkıyor.



En çokta yanımızda 12 yaşında 4 çocuğumuz vardı ve onlara vatan sevgisi daha iyi nasıl anlatılır, hissettirilirdi bilemiyorum. Çok etkilendiler. Rabbim kimseyi vatansız ve çaresiz bırakmasın" dedi.

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Kızılay, mülteci çocukları güldürdü
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