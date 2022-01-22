Kızılay, mülteci çocukları güldürdü

Gönüllüler çocuklara atkı, bere, eldiven, çikolata, oyuncak, büyüklere de şal, polar gibi malzemeler hediye etti. Gönüllüler arasında bulunan 15 kadar sağlık personeli ise sorunları olan mültecilerle yakından ilgilendi.
'TÜRKİYE'YE DUACILAR'
Karatay Kadın Teşkilatı Başkanı Tahire Karagözler SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gittiğimiz kamp 213 bin kişinin yaşadığı konteynır kampıydı.
Kampa girmemizle birlikte etrafımızda bir insan seli meydana geldi. Bazı şeyler vardır ancak ne kadar anlatırsanız anlatın kelimeler yetersiz kalır hislerinizi ifade etmeye. İnsanlar 10 senedir bu kampta kalıyorlar ve bu kampta doğmuş ve başka kimseyi görmemiş çocuklar var.
En önemli ihtiyaçları ne derseniz, kimsenin kendilerini umursamadığı bu dünyada değer görmeye ve sevgiye ihtiyaçları var derim. Bu insanlar çocuklarının, sevdiklerinin yanı başlarında bombalara hedef olup can verdiğini görmüş, savaşın travmalarını halen yaşayan, fiziken olmasa bile kalpleri yaralı insanlar.
Bizleri gördüklerindeki sevinçleri rahatlıkla görebilirsiniz. Ağızlarında Türkiye den Allah razı olsun sözleri çıkıyor. Türkiye'ye minnettar olduklarını, kendilerine kucak açtıklarını belirtiyorlar. En çok özledikleri şeyi sorduğumuzda ise hepsinin gözleri buğulu ve dillerinden sadece Suriye kelimesi çıkıyor.