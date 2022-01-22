Kızılay, mülteci çocukları güldürdü





Kampa girmemizle birlikte etrafımızda bir insan seli meydana geldi. Bazı şeyler vardır ancak ne kadar anlatırsanız anlatın kelimeler yetersiz kalır hislerinizi ifade etmeye. İnsanlar 10 senedir bu kampta kalıyorlar ve bu kampta doğmuş ve başka kimseyi görmemiş çocuklar var.