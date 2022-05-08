Kızılay ve Kızılhaç iyilikte buluştu

Kızılay ve Kızılhaç işbirliğiyle hazırlanan "İyilikte Buluşmak" fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle açıldı. 8 Mayıs Dünya Kızılhaç- Kızılay Günü kapsamında yolcularla buluşan serginin açılışına Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Robert Mardini ve İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ile davetliler katıldı. Törende konuşan Kerem Kınık, sergideki fotoğrafların her birinin farklı hikayeleri olduğunu belirterek, "Burada 26 farklı ulusal cemiyetten iyilik öyküsünü sergiliyoruz. Her birinin farklı hikâyeleri var ama hepsinin yüzünde insancıl gülümseme ve merhamet var. Burayı ziyaret ettiğinizde kendi ülkelerinizin hikayelerini göreceksiniz" dedi. 26 fotoğraftan oluşan sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.