Kızılay vekalet bedeli 5 bin 950 lira olarak belirlendi

Kızılay bu yıl kendisine bağışlanan kurbanların büyük bölümünü deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" kampanyasını başlatan ve vekâlet bedellerini açıklayan Kızılay, gelenekselleştirdiği kampanyayla her bir kurbanın toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını amaçlıyor.

Türkiye dâhil 23 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle hazırlayacağı kurban paylarının önemli bir bölümünü Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedelere et olarak dağıtacak. Kurban paylarından aşevlerinde sıcak yemek de yapacak olan Kızılay, Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi atmosferi ve sevinci yıl boyunca yaşatmak için de Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kavurma konservesi de yapacak.

KURBAN HİSSE BEDELİ YURTİÇİ 5 BİN 950 TL YURTDIŞI 2 BİN 650 TL

Et ve Süt Kurumu ile iş birliği yapan Kızılay, 2023 yılı kurban hissesi bedellerini yurt içinde 5950 TL, yurt dışı için 2650 TL olarak belirledi. Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler ise Türkiye için 1 hisse karşılığı 295 Amerikan Doları veya 275 Euro, diğer ülkeler için de 130 Dolar veya 120 Euro bedel ödeyerek vekâlet verebilecek.

KAMPANYAMIZLA YAKLAŞIK 3.5 MİLYON KİŞİYE KURBAN PAYI UALŞTIRACAĞIZ

Kızılay'ın 2023 Kurban Kampanyası hakkında bilgi veren Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarında olduğu gibi gelenekselleştirdiğimiz kurban organizasyonlarıyla da hayırseverlerin yardım elini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. 2023 yılı için başlattığımız kurban kampanyamızla alacağımız 128 bin hisselik vekaletle yaklaşık 3.5 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendireceğiz. Et ve Süt Kurumu iş birliğinde yapacağımız yurt içi kesimlerimiz sonrasında depremzede vatandaşlarımıza da dağıtımlarımızda öncelik vereceğiz. Milletimizin tüm dünyaya örnek olan hayırseverliğinin kurban kampanyamıza verilecek destekle bir kez daha görüleceğine yürekten inanıyorum." dedi

KIZILAY KURBAN MODELİ İLE YIL BOYU İYİLİK

Kesimler hakkında da bilgi veren Genel Başkan Vekili Yılmaz, "Kızılay Kurban Modeli ile kurbanlıklar veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesiliyor. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor. Bu model sayesinde Kurban Bayramı'nın sadece birkaç günlük bir kutlama olmaktan çıkıp yıl boyu süren bir bereket dönemine dönüştürüldü. Yurt içinde Et ve Süt Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen kesimler sonrasında elde edilen kurban paylarından kavurma konservesi yapılacak ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban Bayramı'nın anlamını daha derinden yaşamak, insanlık değerlerini paylaşmak ve yıl boyu süren yardımlaşma kültürünü pekiştirmek için herkesi kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz." ifadesinde bulundu.

MİLLETİN MERHAMETİ KIZILAY İLE UZAK DİYARLARA DA ULAŞACAK

Milletimizin merhamet elinin sınırları aşarak farklı bölgelere de uzanmasını sağlayacak olan Kızılay, 2023 Kurban kampanyası kapsamında yurt dışında delegasyonlarımızın bulunduğu ve insani krizlerin yaşandığı Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Yemen, Somali gibi ülkeler olmak üzere 22 ülkede kurban kesimleri yapılacak. Kızılay, yurt dışı için vekâletleri alınan kurbanların kesim işlemlerinin ardından hazırlayacağı kurban paylarını anlık olarak uzmanları aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

KURBAN VEKALETİ KIZILAYA NASIL VERİLİR?

Kızılay'a vereceği kurban vekâletleriyle birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyorlar.